Медики "помогли" минимум пяти пациентам.

В Крыму задержали врачей, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили представители пресс-службы правоохранительных органов по региону. В МВД раскрыли преступную схему, в которой были задействованы врачи. Фальшивые документы о прививке от коронавируса получили минимум пять пациентов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. Максимальное наказание для фигурантов расследования подразумевает лишение свободы на два года.

Сотрудники МВД разоблачили группу лиц, причастную к преступной деятельности, связанной с подделкой сертификатов о прививках. Должностные лица одного из медицинских учреждений осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов. пресс-служба МВД РФ

На полуострове на протяжении нескольких дней фиксируется более 700 заражений в сутки. С 25 октября в регионе запрещены экскурсии для туристических групп, в которых более 10 человек. Пожилые жители Крыма не могут покидать дома. Для посетителей отелей, баров и заведений общепита введены QR-коды и ПЦР-тесты.

Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов.

Фото: МВД России по Крыму

