Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

Десять прибывших на железнодорожный вокзал человек не были допущены в город. Они были вынуждены покупать обратный билет за свой счет.

Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Причиной этого послужило отсутствие QR-кодов и сертификатов о вакцинации от COVID-19 у желающих посетить территорию города-курорта.

За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов <…> Мы отмечаем, что транспортный поток, в целом, незначительный. Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости. из сообщения пресс-службы правительства Севастополя

Отмечается, что из прибывших на железнодорожных вокзал, десять человек были не допущены в город на КПП. Такие пассажиры за свой счет покупали билеты и убывали в обратном направлении.

Напомним, блокпосты начали работать в Севастополе в 30 октября. Их установили на всех дорогах, ведущих в регион, а также на железнодорожном вокзале. Помимо вышеуказанных документов пассажирам измеряют температуру. Требования распространяются как на туристов, так и на местных жителей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить процесс признания вакцин от COVID-19.

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