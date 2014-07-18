Путин призвал "Большую двадцатку" ускорить вопрос признания странами вакцин от COVID-19

Глава государства считает, что странам G20 нужно оперативно проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от ковида.

Президент России Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить процесс признания вакцин от COVID-19. Об этом он сказал в ходе своего выступления на саммите стран G20.

Российский лидер подчеркнул, в настоящее время доступ к лекарственным средствам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Причинами такого явления Путин назвал конкуренцию, протекционизм, а также неготовность некоторых государств к взаимному признанию препаратов от коронавируса и сертификатов о прохождении вакцинации.

Остро стоит вопрос о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе – наиболее пострадавшую туристическую активность. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, масштабные задачи по борьбе с COVID-19 требуют улучшения качества и доступности медпомощи во всех государствах, а также наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Ранее Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую безопасность и эффективность.

Видео: kremlin.ru