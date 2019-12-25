У мужчины нашли метилэфедрон массой более 100 грамм.

В Приморском районе задержали таксиста-закладчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Днем 4 ноября у дома №25 по улице Заповедной сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину. Правоохранители нашли в его сумке 9 свертков с наркотическим веществом, после чего изъяли. Затем мужчину доставили в отдел полиции, где у него был изъят пакет, в котором находилось еще четыре аналогичных свертка. Согласно проведенной экспертизе, в свертках находился метилэфедрон массой более 100 грамм.

Полицейские выяснили, что мужчина под видом таксиста развозил не только пассажиров, но и закладки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее в Петербурге с наркотиками задержали представителя Кадырова по СЗФО Хизриева.

Фото: Piter.TV