В Петербурге с наркотиками задержали представителя Кадырова по СЗФО Хизриева

У него изъяли три грамма наркотического психостимулятора.

ГИБДД Петербурга нашла наркотики у руководителя представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в СЗФО Ислама Хизриева. Об этом сообщил портал 47news.

Во вторник, 26 октября, сотрудники ГИБДД остановили Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого был Хизриев. Правоохранителям показалось, что он находился в "не совсем адекватном состоянии", поэтому решили провести осмотр. В результате у водителя изъяли три грамма наркотического психостимулятора. Также во время медосвидетельствования в крови нашли остатки наркотиков

Следствие возбудило уголовное дело.

Ранее петербуржцу назначили 16 лет лишения свободы за производство наркотиков. С мая по июль 2020-го года мужчина нашел оборудование для производства запрещенной смеси и организовал лабораторию в поселке Лахта.

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