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Петербуржцу назначили 16 лет лишения свободы за производство наркотиков

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Мужчина организовал лабораторию в поселке Лахта.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Артема Бруева. Его признали виновным в производстве наркотических и сбыте наркотических средств. Об этом 25 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга

С мая по июль 2020-го года мужчина нашел оборудование для производства запрещенной смеси и организовал лабораторию в поселке Лахта. Там он произвел не менее 7 235.18 граммов смеси, которая содержала мефедрон. Затем Бруев расфасовал вещество и хранил в помещении. 

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Приморского района обнаружила наркотики в квартире, выехав по сообщению о драке. 

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: наркотики, производство и сбыт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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