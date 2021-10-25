Петербуржцу назначили 16 лет лишения свободы за производство наркотиков

Мужчина организовал лабораторию в поселке Лахта.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Артема Бруева. Его признали виновным в производстве наркотических и сбыте наркотических средств. Об этом 25 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга

С мая по июль 2020-го года мужчина нашел оборудование для производства запрещенной смеси и организовал лабораторию в поселке Лахта. Там он произвел не менее 7 235.18 граммов смеси, которая содержала мефедрон. Затем Бруев расфасовал вещество и хранил в помещении.

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Приморского района обнаружила наркотики в квартире, выехав по сообщению о драке.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга