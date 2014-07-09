В результате осмотра квартиры был обнаружен пакет с марихуаной весом более 700 граммов.

Полиция Приморского района обнаружила наркотики в квартире, выехав по сообщению о драке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 5:40 13 октября в полицию поступило сообщение, о том, что в квартире дома 31 корпус 2 по Главной улице дерутся мужчины. По указанному адресу были задержаны 31-летний и 35-летний мужчины.

В результате осмотра квартиры был обнаружен пакет с марихуаной весом более 700 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков.

Ранее в Петербурге полиция задержала интернет-торговцев наркотиками.

Фото: Piter.tv; МВД