Полиция Приморского района обнаружила наркотики в квартире, выехав по сообщению о драке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около 5:40 13 октября в полицию поступило сообщение, о том, что в квартире дома 31 корпус 2 по Главной улице дерутся мужчины. По указанному адресу были задержаны 31-летний и 35-летний мужчины.
В результате осмотра квартиры был обнаружен пакет с марихуаной весом более 700 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков.
Ранее в Петербурге полиция задержала интернет-торговцев наркотиками.
Фото: Piter.tv; МВД
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