В Петербурге полиция задержала интернет-торговцев наркотиками

Оперативники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников организованной группы, которые создали интернет-магазин и торговали через него синтетическими наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Внедорожник, на котором перевозили наркотики, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировав образовавшуюся дорожную пробку. В автомобиле задержали 25-летнего организатора интернет-магазина и его 26-летнего подельника, занимавшегося фасовкой и закладкой товара. В автомобиле оперативники обнаружили 35 свертков с мефедроном.
Злоумышленники распространяли наркотики в Курортном районе Петербурга, в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти. Сотрудники полиции обнаружили в этих районах 32 тайника с заложенными дозами мефедрона.
В гараже подозреваемого в Сестрорецке правоохранители обнаружили целый склад наркотиков в ассортименте, общим весом почти 4,5 килограмма.
Ранее на Старо-Петергофском проспекте правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков.
Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти
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