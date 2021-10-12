В Петербурге полиция задержала интернет-торговцев наркотиками

Внедорожник, на котором перевозили наркотики, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировав образовавшуюся дорожную пробку.

Оперативники петербургского Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников организованной группы, которые создали интернет-магазин и торговали через него синтетическими наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Внедорожник, на котором перевозили наркотики, полицейские блокировали прямо на трассе, сымитировав образовавшуюся дорожную пробку. В автомобиле задержали 25-летнего организатора интернет-магазина и его 26-летнего подельника, занимавшегося фасовкой и закладкой товара. В автомобиле оперативники обнаружили 35 свертков с мефедроном.

Злоумышленники распространяли наркотики в Курортном районе Петербурга, в Выборгском и Приозерском районах Ленобласти. Сотрудники полиции обнаружили в этих районах 32 тайника с заложенными дозами мефедрона.

В гараже подозреваемого в Сестрорецке правоохранители обнаружили целый склад наркотиков в ассортименте, общим весом почти 4,5 килограмма.

Ранее на Старо-Петергофском проспекте правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти