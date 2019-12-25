На Старо-Петергофском проспекте правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков

Владелица квартиры призналась, что пакет с синтетическим веществом принадлежит ей.

Сотрудники полиции обнаружили 4 килограмма синтетических наркотиков в квартирах жительницы Петербурга. Женщина хранила запрещенные вещества на Старо-Петергофском и Нарвском проспектах, а также на улице Красного Текстильщика.

В среду, 29 сентября, стражи порядка проверили квартиру в доме № 37 по Старо-Петергофскому проспекту. В жилом помещении они нашли пакет с 300 граммами бежевого вещества. В результате экспертизы выяснилось, что это был синтетический наркотик.

40-летняя владелица квартиры подтвердила, что вещество принадлежало ей. Кроме того, выяснилось, что женщина хранила наркотики и в других своих квартирах. В доме № 9/11 по улице Красного Текстильщика и в доме № 16 по Нарвскому проспекту силовики нашли еще 3,5 килограмма запрещенного вещества.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас стражи порядка устанавливают каналы поставок и сбыта наркотиков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге росгвардейцы вымогали у подростка деньги, угрожая подбросить ему наркотики.

Фото: Piter.tv