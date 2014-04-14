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На Московском проспекте утром хулиган напал на Стаса Барецкого
Сегодня, 13:54
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На Московском проспекте утром хулиган напал на Стаса Барецкого

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Известно, что пострадавший лишился телефона и 120 тыс. рублей.

В Петербурге сегодня утром, 11 декабря, на музыканта и шоумена Стаса Барецкого напал злоумышленник. Пострадавший попал в больницу. Об этом сообщили "Невские Новости".

Инцидент произошел около клуба на Московском проспекте в 6 утра. Сейчас Барецкий находится в удовлетворительном состоянии.  После получения помощи медиков шоумен поехал домой. 

Известно, что пострадавший лишился телефона и 120 тыс. рублей. Сейчас полицейские устанавливают другие обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: адвокат пострадавшего в драке с Лепсом рассказал подробности случившегося.

Фото: Piter.tv

Теги: московский проспект, нападение, нападение у бара, полиция, скорая, стас барецкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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