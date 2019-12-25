Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом рассказал подробности случившегося

Избитый мужчина надеется на возбуждение уголовного дела.

Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом петербуржец Дмитрий подал заявление в полицию. Как сообщил телеканалу "360" адвокат мужчины Евгений Хейфец, артиста рассчитывают привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что инцидент произошёл в одном из баров на Московском проспекте после концерта Лепса. У певца завязался конфликт с 39-летним мужчиной, который играл в нарды. По словам Хейфеца, Лепс был нетрезв и захотел присоединится к партии, сказав, что ставит 10 тыс. долларов и размахивая пачками купюр. Пострадавший от предложения отказался.

Но Лепс отдал очки охраннику и ударил Дмитрия в лицо. Их попросили выйти из бара. На улице Лепс вместе с охранником избили моего доверителя, что видно на видео. Евгений Хейфец, адвокат

У пострадавшего диагностирован закрытый перелом носа со смещением.

Ранее мы сообщили о том, что Жуков после инцидента отменил запрет на вход в бары "Руки вверх!" в камуфляже.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян