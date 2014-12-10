Драка Лепса с посетителем бара на Московском проспекте попала на видео

Пострадавший местный житель получил удар в лицо от охранника певца. В травмпункте ему диагностировали перелом носа и ушибы.

Стали известны подробности драки Григория Лепса с 39-летним петербуржцем на Московском проспекте.

Певец Григорий Лепс давал 3 декабря концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. По словам зрителей, в финале артист пел на бис, но в середине песни прервался, показал зрителям большой палец в знак одобрения и сильно швырнул микрофон на пол, затем ушел со сцены. После этого в официальной группе Григория Лепса появились извинения.

После напряжённого концерта певец пришел расслабиться в бар на Московском проспекте, где, как стало известно Piter.tv, произошла драка с петербуржцем. Пострадавший местный житель получил удар в лицо от охранника певца. В травмпункте ему диагностировали перелом носа и ушибы.

"КП-Петербург" со ссылкой на адвоката петербуржца Евгения Хейфеца рассказал свою версию. Якобы выпивший певец в баре сам начал приставать к посетителю заведения, хотел сыграть с ним в нарды, на что получил отказ. После этого петербуржце получил подзатыльник и несколько оскорблений, а после этого охранники попросили выйти его на улицу, где избили.

Однако администрация бара убеждена в обратном: клиент был изрядно пьян и сам спровоцировал артиста бесконечными запросами на фотографию.

В деле разбирается полиция.

Видео: Piter.tv