Петербуржцы возложили цветы на могилу Алексея Балабанова

В этом году режиссеру могло исполнится 60 лет.

В понедельник, 25 февраля, в Петербурге почтили память режиссера и кинодраматурга Алексея Балабанова. Жители и гости города возложили цветы на могилу режиссера на Смоленском кладбище, передает ТАСС.

В СМИ также написали, что режиссер и киновед Любовь Аркус возобновила свою работу над фильмом о Балабанове, который она хочет назвать "Только последний год". Также стало известно, что давний коллега режиссера продюсер Сергей Сельянов отреставрировал все копии фильмов драматурга, которые хранятся в Госфильмофонде.

Напомним, Алексей Балабанов родился в Свердловске 25 февраля 1959 году. После учебы на факультете иностранных языков Горьковского пединститута и службы в армии, он устроился на работу в Свердловскую киностудию. С 1990 года Балабанов работал и жил в Санкт-Петербурге. За свою карьеру он снял такие ленты как "Брат", "Брат 2", "Груз 200" и др.

Балабанов умер 18 мая на 55-м году жизни в санатории под Санкт-Петербургом от острой сердечной недостаточности. 21 мая режиссера похоронили на Смоленском кладбище. В этом году ему могло бы исполнится 60 лет.

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