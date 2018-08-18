Прокуратуре не удалось запретить картину художника Васи Ложкина

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска назвал картину экстремистской, однако областной суд отменил решение.

Октябрьский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска в отношении художника Васи Ложкина о признаках экстремизма в картине "Великая прекрасная Россия". Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска назвал картину экстремистской, однако областной суд отменил решение.

В удовлетворении иска прокурора Октябрьского района отказано. - говорится в решении.

Напомним, Вася Ложкин - российский художник и музыкант. Известен своими сатирическими картинами. На полотне "Великая прекрасная Россия" изображена карта России и соседних стран, которым даны уничижительные стереотипные характеристики.

Видеофрагменты: president1sovet, Alex Park, LozhkinBand / Youtube.

Фото: Вася Ложкин / ВК.