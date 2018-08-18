  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:00
153
alexandra08
Код вставки плеера

Прокуратуре не удалось запретить картину художника Васи Ложкина

0 0

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска назвал картину экстремистской, однако областной суд отменил решение.

Октябрьский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска в отношении художника Васи Ложкина о признаках экстремизма в картине "Великая прекрасная Россия". Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году Октябрьский суд Новосибирска назвал картину экстремистской, однако областной суд отменил решение.

В удовлетворении иска прокурора Октябрьского района отказано.

 - говорится в решении.

Напомним, Вася Ложкин - российский художник и музыкант. Известен своими сатирическими картинами. На полотне "Великая прекрасная Россия" изображена карта России и соседних стран, которым даны уничижительные стереотипные характеристики.

Видеофрагменты: president1sovet, Alex Park, LozhkinBand / Youtube.

Фото: Вася Ложкин / ВК.

Теги: вася ложкин, великая прекрасная россия ложкин, картина васи ложкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий