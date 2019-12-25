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Галерея с котами Васи Ложкина открылась в Петербурге
Сегодня, 19:26
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Галерея с котами Васи Ложкина открылась в Петербурге

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Работы автора были представлены в пространстве бывшего Музея советского быта.

На набережной канала Грибоедова в Петербурге 25 сентября открылась постоянная галерея имени художника Васи Ложкина. Работы автора представили в пространстве бывшего Музея советского быта. Об открытии художник сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Для дебютной выставки в новом помещении он создал новую серию работ под названием "Культурный Кот Петербурга" с котами – постоянно повторяющимися животными в его творчестве. Вход в галерею свободный, но при желании в новой галерее  посетители могут приобрести сувениры с иллюстрациями художника.

В экспозиции представлено 56 работ. Предполагается, что выставка проработает до середины ноября.

Фото: Instagram / @vasya_lozhkin

Теги: вася ложкин, искусство, коты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Картина дня,

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