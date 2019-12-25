Вася Ложкин может представить серию работ, посвященных Петербургу

Ясности, где и когда произойдет выставка, пока что нет.

Известный художник Алексей Куделин, известный как Вася Ложкин, накануне опубликовал новую работу со своими знаменитыми котами на своей странице "ВКонтакте". Действие происходит на фоне уже знаменитой башни "Лахта центра".

Эта работа относится к серии "Культурный КоТ Петербурга", еще две работы из нее художник опубликовал около недели назад. По словам Васи Ложкина, если не произойдет вторая волна коронавируса или еще чего-нибудь, то всю серию можно будет посмотреть на выставке в Петербурге.

Ясности, где и когда она произойдет, пока что нет.

Год назад прокуратуре не удалось запретить картину художника Васи Ложкина.

Фото: ВК/ Вася Ложкин