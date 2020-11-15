Вася Ложкин нарисует ироничный клип группе "Пикник". Вот что известно о новой работе

Эдмунд Шклярский и Вася Ложкин рассказали Piter.TV об идее нового клипа.

Художник Вася Ложкин нарисует клип на новую песню группы "Пикник" "Все перевернется". На создание композиции Эдмунда Шклярского натолкнул рассказ Эдгара По "Человек толпы".

Действие клипа будет разворачиваться в ночном Петербурге, обязательными героями станут и оранжевые коты.

Ночь, она, обладает неким волшебством, как мне кажется. И тени становятся длиннее, всё преображается в другом виде. Эдмунд Шклярский, лидер группы "Пикник"

В первую очередь, Вася Ложкин отталкивается от музыки и текста песни, рефрен которой – веселящиеся до утра скелеты.

Просто скелет нарисовать было бы как-то мрачновато. Здесь такое лицо скелетообразное, и в то же время шляпа пикниковская. А человек толпы ходит в каких-то лохмотьях. Не то чтобы это рамки. Вася Ложкин, российский художник

Авторы обещают, первый мультипликационный клип в истории коллектива будет "очень крутым и веселым".

Хотелось бы, чтобы клип получился ироничным, потому что когда все очень серьезно, мне, например, не очень нравится. А у Васи Ложкина по картинам видно, что он обладает и юмором, и ироничным взглядом на мир. Эдмунд Шклярский, лидер группы "Пикник"

Музыканты полностью доверяют художнику и не вмешиваются в процесс создания картин. Лучше, чтобы каждый, кто работает над клипом: сценарист, режиссер, монтажер услышал в песне что-то свое.

Премьера песни и клипа состоится в начале лета, также трек войдет в новый юбилейный альбом рок-группы.

В нояьре 2020 года группа "Пикник" выпустила клип на трек "Колдун".

Видео, фото: Piter.TV