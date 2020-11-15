Вася Ложкин нарисует ироничный клип группе "Пикник". Вот что известно о новой работе

Художник Вася Ложкин нарисует клип на новую песню группы "Пикник" "Все перевернется". На создание композиции Эдмунда Шклярского натолкнул рассказ Эдгара По "Человек толпы".
Действие клипа будет разворачиваться в ночном Петербурге, обязательными героями станут и оранжевые коты.
Ночь, она, обладает неким волшебством, как мне кажется. И тени становятся длиннее, всё преображается в другом виде.
Эдмунд Шклярский, лидер группы "Пикник"
В первую очередь, Вася Ложкин отталкивается от музыки и текста песни, рефрен которой – веселящиеся до утра скелеты.
Просто скелет нарисовать было бы как-то мрачновато. Здесь такое лицо скелетообразное, и в то же время шляпа пикниковская. А человек толпы ходит в каких-то лохмотьях. Не то чтобы это рамки.
Вася Ложкин, российский художник
Авторы обещают, первый мультипликационный клип в истории коллектива будет "очень крутым и веселым".
Хотелось бы, чтобы клип получился ироничным, потому что когда все очень серьезно, мне, например, не очень нравится. А у Васи Ложкина по картинам видно, что он обладает и юмором, и ироничным взглядом на мир.
Эдмунд Шклярский, лидер группы "Пикник"
Музыканты полностью доверяют художнику и не вмешиваются в процесс создания картин. Лучше, чтобы каждый, кто работает над клипом: сценарист, режиссер, монтажер услышал в песне что-то свое.
Премьера песни и клипа состоится в начале лета, также трек войдет в новый юбилейный альбом рок-группы.
В нояьре 2020 года группа "Пикник" выпустила клип на трек "Колдун".
Видео, фото: Piter.TV
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