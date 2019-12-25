Медведь гнался за "Цоем" из "Груза 200" целый километр в Ленобласти

Нияз Садыков чудом ушел от медведя на скутере.

В Ленинградской области музыкант Нияз Садыков, известный по роли Виктора Цоя в картине Алексея Балабанова "Груз 200", столкнулся с медведем. Хищник устроил погоню на лесной дороге и не отставал примерно на протяжении одного километра. Информацию об этом распространил телеграм-канал Mash на Мойке.

Случай произошел вечером 5 сентября в Волховском районе, неподалеку от реки Паша. Садыков передвигался на тяжелом скутере и потерял ориентиры в лесном массиве. Остановившись, чтобы взглянуть на карту, музыкант услышал хруст веток. Поблизости показался медведь.

Садыков мгновенно увеличил скорость и попробовал скрыться. Хищник продолжал преследование даже после того, как скутер преодолел примерно километр. Путешественнику пришлось спасаться от погони по разбитой лесной дороге. В конечном счете он выбрался на трассу "Кола", а затем самостоятельно добрался до Петербурга.

В осенний период медведи активно ищут пропитание перед зимней спячкой. Тем не менее биолог Павел Глазков указывает, что в Ленинградской области обстановка остается относительно спокойной, а встречи хищников с людьми случаются редко. Эксперты рекомендуют воздерживаться от ночных прогулок по лесу, поскольку именно в это время звери наиболее активны.

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Фото: пресс-служба ГАИ