По его словам, речь идет о долгах, образовавшихся до вхождения регионов в состав РФ.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости провести в новых регионах ревизию долгов по зарплате. Об этом он сообщил на выступлении с отчетом в Совете Федерации.

По его словам, речь идет о долгах, образовавшихся до вхождения регионов в состав России. Краснов отметил, что главам регионов настойчиво рекомендовано активнее реализовывать мероприятия, предусмотренные госпрограммами в сфере занятости. Также генпрокурор добавил, что к настоящему времени погашена задолженность в ряде крупных предприятий угольной промышленности и в сфере ЖКХ более чем на 1,3 млрд рублей.

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