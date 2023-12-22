Совфед обратится в международные организации в связи с убийством военкора Еремина

По словам Матвиенко, многие международные организации не выступают за свободу слова.

Совет Федерации обратится в международные организации в связи с убийством военного корреспондента Семена Еремина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, выступая на заседании Сената.

Инцидент произошел 19 апреля. Военкор Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Пушков отметил, что в ООН осудили убийство журналиста, а в ОБСЕ закрывают на это глаза. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко добавила к его словам, что многие международные организации не выступают за свободу слова.

Ранее Матвиенко заявила, что у России готов проект закона в ответ на изъятие активов.

Фото: Вместе-РФ