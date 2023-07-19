Армения и Азербайджан подпишут меморандум при посредничестве США

Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании при посредничестве США. Об этом сообщило издание Middle East Eye.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп примет в белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидается, что Баку и Ереван подпишут так называемое "письмо о намерениях". Этот документ зафиксирует предварительные цели сторон.
Ранее Карапетян заявил о намерении создать политическую силу.
Фото: pxhere.com
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