Армения и Азербайджан подпишут меморандум при посредничестве США

Этот документ зафиксирует предварительные цели сторон.

Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании при посредничестве США. Об этом сообщило издание Middle East Eye.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп примет в белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидается, что Баку и Ереван подпишут так называемое "письмо о намерениях". Этот документ зафиксирует предварительные цели сторон.

Ранее Карапетян заявил о намерении создать политическую силу.

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