  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Армения и Азербайджан подпишут меморандум при посредничестве США
Сегодня, 14:26
75
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Армения и Азербайджан подпишут меморандум при посредничестве США

0 0

Этот документ зафиксирует предварительные цели сторон.

Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании при посредничестве США. Об этом сообщило издание Middle East Eye.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп примет в белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ожидается, что Баку и Ереван подпишут так называемое "письмо о намерениях". Этот документ зафиксирует предварительные цели сторон.

Ранее Карапетян заявил о намерении создать политическую силу.

Фото: pxhere.com

Теги: азербайджан, армения, меморандум, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии