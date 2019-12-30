Украина и Грузия пожаловались на действия РФ в Причерноморье

Жалобу поддержали делегации стран ЕС и США.

Грузия и Украина пожаловались на Россию за незаконную деятельности в Керченском проливе и Черном и Азовском морях. Об этом сообщили в Twitter посольством Украины в Лондоне.

Страны направили жалобу в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO). По их мнению РФ осуществляет на воде деятельность, которая препятствует поисково-спасательным операциям. О чем конкретно идет речь в сообщении не говорится.

Подкомитет IMO по навигации, связи и поисково-спасательным операциям продолжит свою сессию до 24 января. СМИ пишут, что совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

Ранее мы писали о том, что МИД РФ раскритиковал Украину за дискриминацию русского языка.

Видео: YouTube / IMOHQ