Но Киев никогда не откажется от территорий Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук надеется на помощь России в восстановлении Донбасса. Об этом он заявил в беседе с НСН.

По словам политика, Киев никогда не откажется от территорий Донбасса. При этом Украина считает, что в регионе нужно восстанавливать инфраструктуру.

Мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Он отметил, что украинский политики "даже в мыслях" не допускают потерю Донбасса.

Ранее мы писали, что "дебилы" довели Украину до грани распада.