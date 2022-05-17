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В Киеве прошла церемония прощания с Леонидом Кравчуком

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Церемонию посетили Владимир Зеленский с женой.

В Киеве прошла церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Об этом сообщает "Украинская правда".

Церемония прошла в "Украинском доме". Ее посетил нынешний президент страны Владимир Зеленский и его супруга Елена. На центральном входе тело Кравчука встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, а также бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.

Леонид Кравчук был президентом Украины с декабря 1991-го по июль 1994 года. Его похоронят на Байковском кладбище рядом с экс-мэром Киева Александром Омельченко.

Ранее Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада.

Видео: YouTube / УКРАИНА 24

Теги: киев, леонид кравчук, украина, церемония прощания, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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