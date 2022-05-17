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Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада

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По словам главы МИД, страну используют для гибридной войны с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Украина является "расходным материалом" для Запада. Об этом он заявил в рамках просветительского марафона "Новые горизонты".

Лавров отметил, что Украина никому не нужна, но ее используют для гибридной войны с Россией. Он также припомнил заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который говорил, что в нынешнем конфликте победа должна быть достигнута на поле боя. Такого же мнения, по словам главы ведомства, придерживаются западные президенты и министры.

То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией.

Сергей Лавров, глава МИД России

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Видео: VK / Российское сообщество "Знание"

Теги: запад, мид россии, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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