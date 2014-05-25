Политик объяснил, что Украине следует укреплять госграницы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал учения "Запад-2021" потенциально опасными. Такое заявление глава киевской делегации в Трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе сделал в эфире YouTube-канала "Ходят слухи". Политик заметил, что слышит правильные заявления от местных военнослужащих и пограничников о том, что властям следует подумать об укреплении государственной границы не только с РФ, но и с Белоруссией.

При таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и других районов, Крыма, плюс Белоруссия сейчас, учения могут быть для Украины непредсказуемыми с военной точки зрения и опасными. Мы должны быть готовыми ко всему. Леонид Кравчук, первый президент Украины

Политик напомнил, что украинской армии следует быть "начеку", чтобы в случае необходимости дать отпор агрессии со стороны противника. Российско-белорусские учения между Москвой и Минском Кравчук назвал опасными и непредсказуемыми.

Напомним, что проведения мероприятий "Запад-2021" запланировано на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Минском.

Кравчук "развеял миф" о передаче Крыма Украине.

Видео: YouTube / Ходят Слухи