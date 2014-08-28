Кравчук "развеял миф" о передаче Крыма Украине

По его словам, это решение не было "подарком" для страны.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук "развеял миф" о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".

По его словам, слухи о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил Украине полуостров, не соответствуют действительности. Кравчук посоветовал прочесть настоящие документы по истории Крыма. Он также отметил, что Украинская ССР была против принятия Крыма, потому что знала, какие "тяжелые времена" наступят.

Это была колоссальная забота. Это же не просто мы получили подарок, который давал Украине колоссальные доходы. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

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Видео: YouTube / Ходят Слухи