Захарова призвала Киев не истерить из-за "Северного потока - 2"

Она считает, что выдвижение условий запуска проекта противоречат рыночным принципам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев не истерить из-за проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом она заявили на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова отметила, что в "Северном потоке - 2" не заложена политика, а выдвижение Украины или других стран условий запуска газопровода противоречат рыночным принципам. По ее словам, этот проект основан на взаимной экономической выгоде не только российских, но также европейских компаний.

Если украинская сторона хочет подключится к участию в проекте, то следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованным компаниями, прекратить эту политическую истерику и в общем вести себя прилично. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова процитировала Лермонтова в ответ на угрозы НАТО.

Видео: МИД России