Захарова процитировала Лермонтова в ответ на угрозы НАТО

Она отметила, что итоги саммита альянса были предсказуемы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала стихотворение Михаила Лермонтова "Парус" в ответ на угрозы НАТО. Ее слова прозвучали на брифинге.

По ее словам, итоги саммита НАТО были предсказуемы, поскольку альянс мечтает о глобальной роли, а его участники продолжают из года в год твердить об угрозах, но их прогнозы не сбываются.

Каждый раз читаешь эти документы НАТО, и все время приходят на ум великие строки: "А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой". Вот мне кажется, этот саммит НАТО и его итоговые документы были навеяны этим стихотворением. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила, что посол России в США вернется в Вашингтон на следующей неделе.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia