Захарова: посол России в США вернется в Вашингтон на следующей неделе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернется к месту несению своей службы на следующей неделе. Об этом она заявила в ходе брифинга.
Антонов был вызван в Москву для консультаций 20 марта. Это произошло после того, как президент Джо Байден негативно высказался в отношении главы России Владимира Путина. Посол Соединенных Штатов Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.
Всех, безусловно, интересует вопрос относительно посла Российской Федерации в США. Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Накануне в ходе российско-американского саммита главы государств договорились о возвращении послов двух стран на места их работы – в Москву и Вашингтон.
Ранее Литва обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. Утверждается, что 15 июня два военных воздушных судна Российской Федерации предположительно нарушили воздушную государственную границу Литвы над акваторией Балтийского моря.
Видео: МИД РФ
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