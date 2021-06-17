Захарова: посол России в США вернется в Вашингтон на следующей неделе

Американский посол Джон Салливан также вернется на свое место службы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернется к месту несению своей службы на следующей неделе. Об этом она заявила в ходе брифинга.

Антонов был вызван в Москву для консультаций 20 марта. Это произошло после того, как президент Джо Байден негативно высказался в отношении главы России Владимира Путина. Посол Соединенных Штатов Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

Всех, безусловно, интересует вопрос относительно посла Российской Федерации в США. Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Накануне в ходе российско-американского саммита главы государств договорились о возвращении послов двух стран на места их работы – в Москву и Вашингтон.

Ранее Литва обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. Утверждается, что 15 июня два военных воздушных судна Российской Федерации предположительно нарушили воздушную государственную границу Литвы над акваторией Балтийского моря.

Видео: МИД РФ