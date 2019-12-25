Литва обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Утверждается, что инцидент произошел 15 июня.

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест российскому дипломату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Утверждается, что 15 июня два военных воздушных судна Российской Федерации предположительно нарушили воздушную государственную границу Литвы над акваторией Балтийского моря. Представителю российской дипмиссии по этому поводу была вручена нота.

16 июня Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства. из заявления МИД Литвы

В ведомстве потребовали, чтобы Москва оперативно предоставила объяснение данной ситуации, а также приняла все необходимые меры для предотвращения повтора подобных инцидентов в будущем.

Ранее пограничники задержали четверых иностранцев при попытке сбежать за границу.

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