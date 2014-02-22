Пограничники задержали четверых иностранцев при попытке сбежать за границу

В Ленобласти начался сезон нарушения границ.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти сообщила о перехвате и задержании группы лиц, пытавшихся нелегально перейти через государственную границу в Выборгском районе 2 июня. Среди задержанных оказались трое индийцев и один гражданин Шри-Ланки. Установление личностей и гражданства было сильно осложнено тем, что у незаконных эмигрантов отсутствовали документы.

В данный момент все беглецы задержаны по уголовному делу о нарушении границы Российской Федерации, предусмотренному ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ, и заключены под стражу на 2 месяца. По данным пресс-службы пограничного ведомства, количество попыток незаконного пересечения государственной границы резко увеличилось с начала весны.

Ранее незаконно пересечь границу ради девушек пытались граждане Турции 42 и 45 лет.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Pixabay