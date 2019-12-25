В Ленобласти турки пытались незаконно пересечь границу ради девушек

Нарушителям назначили денежный штраф, вскоре их выдворят из страны.

В Выборгском районе Ленобласти задержали трех иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу России на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и области.

Двое нарушителей оказались гражданами Турции 42 и 45 лет. Еще один, который был за рулем авто, 44-летний уроженец одной из бывших советских республик.

Примечательно, что турков уже ловили двумя днями ранее. Тогда иностранцы пообещали отправиться в Москву, но, по всей видимости, передумали. Задержанные утверждали, что хотели вернуться ради каких-то девушек.

Всех троих задержали, им назначили денежных штраф. Граждан Турции в ближайшее время выдворят из страны.

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