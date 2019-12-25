Более 29 тонн креветок пытались провезти в Петербург без разрешения Россельхознадзора

Морепродукты везли их Вьетнама.

В морском порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух партий креветок общим весом более 29 тонн, следовавших из Вьетнама в Московскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки документов было установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз продукции на территорию РФ. Дальнейшее движение груза приостановлено.

На прошлой неделе в Петербург не пустили 1,5 тонны сельди.

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