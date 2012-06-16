  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург не пустили 1,5 тонны сельди
Сегодня, 13:58
132
nastya960

В Петербург не пустили 1,5 тонны сельди

0 0

Выпуск груза запрещён, сельдь возвращена отправителю.

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы Управления Россельхознадзора не пропустили 1,5 тонны замороженного филе сельди, поступившего с Фарерских островов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В ходе проверки документов было установлено, что в качестве поставщика указано фарерское предприятие  "Варзин Пеладжик", с 6 апреля 2021 года исключённое из реестра предприятий третьих стран, имеющих разрешение на поставки продукции на территорию РФ.

Выпуск груза запрещён, сельдь возвращена отправителю.

В начале апреля в Пулково задержали около 38 килограммов мясной и молочной продукции из Испании и Литвы.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, сельдь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии