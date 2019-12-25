В Пулково задержали около 38 килограммов мясной и молочной продукции из Испании и Литвы

Всю продукцию отправили обратно отправителям.

В почтовом терминале аэропорта Пулково 29 марта должностные лица Управления Россельхознадзора обнаружили в почтовых отправлениях, следовавших из Испании и Литвы в адреса частных лиц из Москвы, Петербурга, Крыма, а также Московской, Курской и Амурской областей, около 38 килограммов мясной и молочной продукции. Там были хамон, сыр, крабовый паштет и т.д. Дальнейшее движение грузов было запрещено. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В большей части посылок вес превышал допустимые нормы (5 кг). При большем количестве килограмм должны быть разрешение на ввоз и ветеринарий сертификат 29 марта. Также все товары перевозились с нарушением температурного режима.

Дальнейшее движение грузов запрещено, посылки возвращены отправителям.

Ранее в Петербург привезли 400 тонн арахиса.

Фото: Россельхознадзор