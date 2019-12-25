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В Пулково задержали около 38 килограммов мясной и молочной продукции из Испании и Литвы
Сегодня, 13:02
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nastya960

В Пулково задержали около 38 килограммов мясной и молочной продукции из Испании и Литвы

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Всю продукцию отправили обратно отправителям.

В почтовом терминале аэропорта Пулково 29 марта должностные лица Управления Россельхознадзора обнаружили в почтовых отправлениях, следовавших из Испании и Литвы в адреса частных лиц из Москвы, Петербурга, Крыма, а также Московской, Курской и Амурской областей, около 38 килограммов мясной и молочной продукции. Там были хамон, сыр, крабовый паштет и т.д. Дальнейшее движение грузов было запрещено. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В большей части посылок вес превышал допустимые нормы (5 кг). При большем количестве килограмм должны быть разрешение на ввоз и ветеринарий сертификат 29 марта. Также все товары перевозились с нарушением температурного режима.

Дальнейшее движение грузов запрещено, посылки возвращены отправителям.

Ранее в Петербург привезли 400 тонн арахиса.

Фото: Россельхознадзор

Теги: посылка, продукты, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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