В Петербург привезли 400 тонн арахиса

С начала 2021 года контроль прошло более 26,5 тысяч тонн арахиса.

В морском порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 400 тонн арахиса, поступившего из Аргентины и Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, грузы выпущены на территорию Российской Федерации.

С начала 2021 года контроль прошло более 26,5 тысяч тонн арахиса. Наибольшее количество продукции поступило из Бразилии (почти 14 тыс. тонн), Аргентины (более 7 тыс. тонн), Индии (около 4 тыс. тонн).

На прошлой неделе в Петербург не пустили 3,5 тонны мороженой сельди с Фарерских островов.

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