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В Петербург не пустили 3,5 тонны мороженой сельди с Фарерских островов
Сегодня, 14:06
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nastya960

В Петербург не пустили 3,5 тонны мороженой сельди с Фарерских островов

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В документах нашлось несоответствие.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии мороженой сельди весом более 3,5 тонн. Всю партию было решено вернуть производителю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Сельдь была направлена предприятием "Christian I Grotinum" из находящегося на востоке Фарерских островов города Клаксвуйк московской фирме, занимающейся оптовой торговлей рыбой и морепродуктами.

Было установлено, что в ветеринарном сертификате и нанесённых на продукцию маркировочных этикетках товар указан как "сельдь мороженая неразделанная", в то время как при вскрытии коробок в них было обнаружено филе сельди разделки флэпс. Груз было решено вернуть производителю. 

Ранее на Балтийской таможне более 24 тонн швейцарского сыра не пустили в Петербург.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, сельдь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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