В Петербург не пустили 3,5 тонны мороженой сельди с Фарерских островов

В документах нашлось несоответствие.

В Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии мороженой сельди весом более 3,5 тонн. Всю партию было решено вернуть производителю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сельдь была направлена предприятием "Christian I Grotinum" из находящегося на востоке Фарерских островов города Клаксвуйк московской фирме, занимающейся оптовой торговлей рыбой и морепродуктами.

Было установлено, что в ветеринарном сертификате и нанесённых на продукцию маркировочных этикетках товар указан как "сельдь мороженая неразделанная", в то время как при вскрытии коробок в них было обнаружено филе сельди разделки флэпс. Груз было решено вернуть производителю.

Ранее на Балтийской таможне более 24 тонн швейцарского сыра не пустили в Петербург.

Фото: pixabay