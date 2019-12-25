На Балтийской таможне более 24 тонн швейцарского сыра не пустили в Петербург

В ходе проверки на сыре обнаружили клейма, отличающиеся от указанных на этикетках.

Балтийские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора забраковали 24,5 тонны сыра из Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На таможенный пост прибыли три партии швейцарского сыра. Груз следовал в адрес петербургской фирмы. Таможенники заподозрили, что в декларации указаны недостоверные сведения о товарах, в связи с чем всю партию решили досмотреть совместно с сотрудниками Россельхознадзора.

В ходе проверки на сыре обнаружили клейма, отличающиеся от указанных на этикетках. На отдельных головках с сыром клейма были затерты или плохо читались. Всю партию было решено вернуть обратно.

До этого таможня не пустила в Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн рублей. Часть груза не была задекларирована, также не прошла фитосанитарный контроль, который проводил Россельхознадзор.

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