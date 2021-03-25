Антонов: У России и США нет времени ссориться

Российский посол Анатолий Антонов заявил, что у России и США нет времени ссориться. Об этом дипломат сообщил журналистам по итогам заседания комитета по международным делам Государственной Думы РФ. Спикер призвал коллег делать конкретные дела и бороться с общими вызовами.
Нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много...Надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона уже неоднократно подтверждала такую готовность.
Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне
Ранее МИД России заявил, что в Москву приглашен посол для проведения консультаций. Дипломаты должна проанализировать отношения с США в контексте последних событий. В ведомстве уточнили, что заинтересованы в том, чтобы не запустить процесс деградации взаимодействия с Белым домом.
Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за слова властей.
Видео: YouTube / TASS
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