Анатолий Антонов выразил признательность американцам, извинившихся за слова Джо Байдена.

Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за слова властей. Об этом на официальной странице дипломатического ведомства на Facebook. сообщил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уточнил, что американцы извинились за заявления собственных властей о российском лидере.

Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ. Анатолий Антонов, посол РФ в США

По словам Антонова, позиция обычных американских граждан показывает, что диалог между странами должен строиться на основе равноправия и взаимного уважение. Посол тронут письмами, отправленными гражданами США российской дипломатии. Он видит в этом потенциал для нормализации отношений народов.

Фото: Facebook/Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США