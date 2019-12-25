В МИД напомнили о визите Анатолия Антонова в Москву.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, сколько времени займут консультации с послом РФ в США. Комментарий чиновница дала в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Гостья программы рассказала, что в среду дипломаты пригласили Анатолия Антонова в Москву из Вашингтона.

Консультации пройдут не только в министерстве иностранных дел, но и в различных ведомствах. Сколько потребуется на это времени? Ровно столько, сколько займут сами консультации. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее в МИД России уточнили, что присутствие Анатолия Антонова необходимо в России для того, чтобы определить пути выправления двустороннего взаимодействия между странами.

Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко.

Фото: МИД России