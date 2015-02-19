Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в аморальном поведении в Сети. Под этим термином она подразумевает появление регулировки интернет-пространства. Заявление Захарова сделала в эфире "России-1".
Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она отметила, что российская сторона довольно долго не решалась регулировать интернет-пространство — в том, что касается деятельности американских интернет-монополий. По словам Захаровой, в ближайшее время будет принят ряд документов и законопроектов, которые будут защищать российских пользователей и журналистов.
Ранее у здания российского МИД прошла акция с кнутом и игрушками.
Фото: pixabay.com
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