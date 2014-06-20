У здания российского МИД прошла акция с кнутом и игрушками

В акции принял участие болгарский журналист, знакомый с Марией Захаровой.

У здания российского МИД прошла странная акция с кнутом и игрушками. Известно, что правоохранительные органы задержали болгарского журналиста Бориса Анзова, а также 26-летнего гражданина Грузии, 20-летнюю жительницу Московской области и 44-летнюю украинку. В ТАСС рассказали, что иностранцы были одеты в кавказские наряды, а также имели при себе игрушечное оружие, включая автоматы, сабли и кнут. Один из мужчин "гарцевал" на коне.

В полиции пояснили, что в отношении Анзова составлен административный протокол. Иностранца обвинили в мелком хулиганстве. Сам представитель СМИ заявил, что намеревался сделать предложение руки и сердца официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. В социальных сетях он рассказал, что хотел поздравить чиновницу с 8 марта.

В информационном агентстве уточнили, Анзов и Захарова знакомы, так как они неоднократно общались во время брифингов в Москве. Журналист дарил представителю МИД подарки, в числе которых было платье в болгарском традиционном стиле и картина.

МИД РФ прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ.

Видео: Facebook/Boris Anzov