МИД РФ прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ

Мария Захарова вспомнила о годовщине воссоединения Крыма с РФ.

МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ. Об этом официальный представитель внешнеполитического российского ведомства написала на собственной странице на Facebook. Мария Захарова считает, что западные цифровые платформы "по-своему отмечают" годовщину воссоединения Крыма с Москвой. Она уточнила, что сначала Google ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube-канале документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", а после руководство Instagram лишило телеканал "Крым 24" возможности размещать тексты, помимо фотографий.

Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее…платформы пошли вразнос. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что компании не имеют единых стандартов по управлению собственными платформами.

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Фото: МИД России