Захарова назвала безумием сообщения СМИ США о действиях Красной армии в Польше

Американская пресса рассказала, что советские солдаты якобы убили в Польше монахинь.

Мария Захарова назвала безумием сообщения американских СМИ о действиях Красной армии в Польше. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила на еженедельном брифинге в Москве. Она прокомментировала сообщение прессы о том, что на территории Польши советские солдаты якобы убили монахинь, тела которых нашли местные археологи.

Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД напомнили, что источником западных СМИ являются "неподтвержденные некие данные" Института национальной памяти Польши. По мнению дипломатов, именно данная структура ответственна за ликвидацию мемориалов более шести тысячам погибшим военнослужащим при освобождении Польши. Организацию Захарова назвала "псевдоисторической".

Захарова: факты из интервью герцогов Сассекских говорят о лицемерии британских СМИ.