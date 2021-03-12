МИД: Учения ВС Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе

Мария Захарова прокомментировала мероприятия, запланированные Баку с 15 по 18 марта.

Учения Вооруженных сил Азербайджана не создают рисков для безопасности и стабильности в регионе. Об этом не еженедельном брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она прокомментировала информацию о том, что Баку запланировал проведение оперативно-тактических мероприятий с 15 по 18 марта.

Обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа, это делается на регулярной основе, соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. Упомянутые учения носят, как я уже сказала, плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Минобороны Азербайджана 10 марта заявили, что готовят военные учения, в которых будут участвовать порядка десяти тысяч военнослужащих.

РФ готова нормализовать отношения с Британией при желании со стороны Лондона.

Фото и видео: МИД России