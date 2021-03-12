РФ готова нормализовать отношения с Британией при желании со стороны Лондона

В 1921 году РСФСР и Британия подписали торговое соглашение.

Россия готова нормализовать отношения с Британией при желании со стороны Лондона. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщила официальный российский представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По данным спикера, в текущем году исполняется 100 лет с момента подписания между РСФСР и Великобританией торгового соглашения. Памятная дата будет отмечаться 16 марта.

Мы рассматриваем предстоящую годовщину как практическое подтверждение истории отношений, которые связывают наши страны. Вместе с тем вынуждены констатировать, что сегодня российско-британские отношения переживают непростые времена, мягко говоря. Мы остаемся готовы к нормализации взаимодействия с Британией настолько, насколько к этому готов Лондон. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД подчеркнули, что торговое соглашение от 1921 года носило не только торговый, но также и политический характер. основе документа лежали частные обязательства обеих сторон по воздержанию от враждебных действий, пропаганды.

МИД потребовал обеспечить въезд главе российской делегации на сессию ООН.

Фото и видео: МИД России