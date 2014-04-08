Захарова предостерегла от размещения американских РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В МИД заявили, что в случае установки РСМД в Японии Россия подготовит ответ.

Мария Захарова предостерегла от размещения американских ракет малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Чиновница прокомментировала публикацию СМИ Японии о планах Токио и Вашингтона по установке РСДМ в регионе.

Размещение РСМД в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По мнению чиновницы, такое развитие событий не способствует укреплению национальной безопасности ни США, ни Японии, ни их союзников. В МИД полагают, что такие действия создадут дополнительную угрозу для региона, а также повлекут за собой ответную реакцию со стороны РФ.

Захарова: Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.

Фото и видео: МИД России