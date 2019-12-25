Захарова: Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

В МИД РФ рассказали о позиции по поводу эскалации конфликта на востоке Украины.

Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. Об этом на еженедельном брифинге с журналистами сообщила официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова. Чиновница надеется, что Украина не будет заниматься дальнейшей эскалацией в регионе.

Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Сергей Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта.

Фото: МИД России